Какие цены на чернику и лисички у заготовителей в Беларуси 3 7.08.2022, 16:46

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На дарах леса можно неплохо заработать.

В деревнях на рынке чернику продают по 5 рублей за литр, иногда ниже. В начале сезона за литр просили до 10 рублей, пишет sb.by.

А вот заготовители принимают ее по цене от 3,50 до 4,70 рубля за килограмм (в зависимости от региона заготовки и качества ягоды). Таким образом, дары леса, которые умещаются в одном ведре, можно сдать за 20-25 рублей. А если в лес пойти семьей (чаще всего так и бывает), то в семейный бюджет ежедневно капает и по 100 рублей.

Что касается грибов – на конец июля закупочная цена на лисички составляла от 4,00 до 7,00 (в зависимости от качества и размера гриба). Какие цены на другие дары природы? На огурцы — от 0,70 до 1,20, на помидоры — от 1,50 до 2,80, на капусту — от 0,35 до 0,8, на вишню — от 0,70 до 2,50, на красную смородину — от 0,50 до 1,50, на черную смородину — от 0,60 до 2 рублей.

В этом году по данным на 2 августа у населения закупили 1,3 тысячи тонн черники, свыше 20 тонн грибов, 3,9 тысячи тонн огурцов, 1,8 тысячи тонн томатов, 4,3 тысячи тонн капусты, 63 тонны красной и черной смородины, 148 тонн косточковых.

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