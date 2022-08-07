Историческое здание Лошицкого парка в Минске переделают в свадебный салон 1 7.08.2022, 16:32

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Также там появятся цветочный магазин, кофейня и парикмахерская.

В столичном Лошицком парке в Минске проведут реконструкцию. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Вместо старой винокурни появится Дворец бракосочетаний, а в зданиях по соседству откроют салон проката свадебных платьев и костюмов, цветочный магазин, кофейня и парикмахерская. Сейчас проходит проектирование трех сооружений будущего комплекса, а уже в августе проекты отдадут на согласование.

Территорию вокруг также благоустроят и озеленят. Там будет аллея регистрации брака на открытом воздухе, лодочную пристань, восстановят фрагмент ограждения территории с въездными воротами и калитками, тематические площадки.

Заказчиком проекта выступает «Мiнская спадчына».

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