Голливудская кинозвезда Джессика Честейн приехала в Украину

Голливудская кинозвезда Джессика Честейн приехала в Украину5
- 7.08.2022, 16:43
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На встречу с Зеленским.
Американская актриса Джессика Честейн («Большая игра», «Оно», «Марсианин», «Сцены из супружеской жизни») прибыла в Киев, чтобы выразить солидарность с украинским народом.
В воскресенье, 7 августа, актриса была замечена на железнодорожном вокзале в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільні новини».
Честейн проведала пациентов детской больницы Охматдет, а затем встретится с президентом Владимиром Зеленским. Запланирована также поездка знаменитости в Ирпень.