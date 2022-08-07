Голливудская кинозвезда Джессика Честейн приехала в Украину 5 7.08.2022, 16:43

3,476

На встречу с Зеленским.

Американская актриса Джессика Честейн («Большая игра», «Оно», «Марсианин», «Сцены из супружеской жизни») прибыла в Киев, чтобы выразить солидарность с украинским народом.

В воскресенье, 7 августа, актриса была замечена на железнодорожном вокзале в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільні новини».

Честейн проведала пациентов детской больницы Охматдет, а затем встретится с президентом Владимиром Зеленским. Запланирована также поездка знаменитости в Ирпень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».