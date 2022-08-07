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Голливудская кинозвезда Джессика Честейн приехала в Украину

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  • 7.08.2022, 16:43
  • 3,476
Голливудская кинозвезда Джессика Честейн приехала в Украину

На встречу с Зеленским.

Американская актриса Джессика Честейн («Большая игра», «Оно», «Марсианин», «Сцены из супружеской жизни») прибыла в Киев, чтобы выразить солидарность с украинским народом.

В воскресенье, 7 августа, актриса была замечена на железнодорожном вокзале в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільні новини».

Честейн проведала пациентов детской больницы Охматдет, а затем встретится с президентом Владимиром Зеленским. Запланирована также поездка знаменитости в Ирпень.

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