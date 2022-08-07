закрыть
7 августа 2022, воскресенье, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвигаются в направлении Изюма

1
  • 7.08.2022, 17:03
  • 3,760
ВСУ продвигаются в направлении Изюма

Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета.

Украинские военные добиваются успехов в борьбе против российских оккупантов и движутся в направлении Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Изюмского городского совета Максима Стрельника в эфире телемарафона.

«Военные находятся в приподнятом настроении. Истощены, но еще есть силы бить врага и продвигаться до Изюма. Есть успехи, я не могу о них говорить, но наши военные идут в направлении Изюма», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин