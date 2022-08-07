Байден вышел из карантина 7.08.2022, 17:39

фото: reuters

Он сдал второй отрицательный тест на коронавирус.

Президент США Джо Байден вышел из изоляции 7 августа, он снова сдал отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщил врач президента США, сообщает CNN.

«Сегодня утром тест президента на антиген SARS-CoV-2 был негативным второй день подряд. Он благополучно вернется к общественной деятельности и президентским поездкам», — сообщил врач главы государства Кевин О’Коннор.

«Спустя 18 дней я в порядке!», — сообщил президент репортерам.

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