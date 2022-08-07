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Участок трассы Минск-Могилев перекроют почти на четверо суток

  • 7.08.2022, 18:16
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Участок трассы Минск-Могилев перекроют почти на четверо суток

С полуночи 8 августа.

Ремонт путепровода над могилевской трассой начался еще в феврале, а работы по демонтажу старых конструкций проводились в апреле. И вот с полуночи 8 августа по 16:30 12 августа участок трассы М4 Минск-Могилев перед съездом на Сосны и Стайки будет закрыт.

Об этом информирует предприятие «Минскавтодор-Центр».

Движение машин будет осуществляться с пропуском в обоих направлениях по правоповоротным съездам транспортной развязки.

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