Участок трассы Минск-Могилев перекроют почти на четверо суток
- 7.08.2022, 18:16
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С полуночи 8 августа.
Ремонт путепровода над могилевской трассой начался еще в феврале, а работы по демонтажу старых конструкций проводились в апреле. И вот с полуночи 8 августа по 16:30 12 августа участок трассы М4 Минск-Могилев перед съездом на Сосны и Стайки будет закрыт.
Об этом информирует предприятие «Минскавтодор-Центр».
Движение машин будет осуществляться с пропуском в обоих направлениях по правоповоротным съездам транспортной развязки.