Тысячи белорусов вышли на марш «Марш годнасці» в Варшаве 7.08.2022, 18:24

Белорусы прошлись по центру польской столицы с национальными флагами.

Сегодня стартовала международная акция «Дзень годнасці», когда на протяжении недели белорусы зарубежья будут организовывать мероприятия, приуроченные ко второй годовщине августовских президентских выборов и многотысячных акций после них. 7 августа акции проходят в 7 городах мира — Белостоке, Познани, Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне, Филадельфии и Варшаве.

Сегодня в 15:00 люди собрались на площади Конституции польской столицы. Акцию открыли дети политзаключенной Антонины Коноваловой стихотворением Янки Купалы «А хто там iдзе». После прозвучал гимн в исполнении «Вольнага хора».

«Марш годнасцi» прошел улицами Варшавы от площади Конституции к представительству Еврокомиссии и завершился в центре польской столицы на Замковой площади.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал таймлапс шествия солидарности.

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