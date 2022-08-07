Житель Слуцка построил из канистр плот и вместе с внуками чистит русло реки 9 7.08.2022, 19:51

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Фотофакт.

Житель Слуцка Александр Березовский построил из пластиковых канистр самодельный плот, на котором вместе с внуками чистит реку Случь от зарослей, пишет Kurjer.info.

Для того, чтобы доставить лодку к реке, мужчина соорудил спецсредство на колесиках, которое крепится к велосипеду.

«Чистим Случь, чтоб не зарастала, — рассказал Александр. — Вот и внуков приучаю, чтоб без дела не болтались. Да еще и уроки ботаники им даю: белые кувшинки здесь рвать нельзя, они в Красную книгу занесены».

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