Азаренко не попадет на турнир в Торонто

Азаренко не попадет на турнир в Торонто7
- 7.08.2022, 20:15
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Белорусской теннисистке не дали канадскую визу.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пропустит турнир в Торонто из-за проблем с визой. Об этом спортсменка написала в своем Twitter.
«К сожалению, мне придется сняться с турнира в Торонто, так как мое заявление на получение [канадской] визы не было одобрено. Я очень разочарована. Очень грустно пропускать один из моих любимых турниров», — написала Азаренко.
Виктория надеется, что попадет на Cincinati Open в США, где квалификационные поединки стартуют 13 августа.