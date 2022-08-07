закрыть
7 августа 2022, воскресенье, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азаренко не попадет на турнир в Торонто

7
  • 7.08.2022, 20:15
  • 1,544
Азаренко не попадет на турнир в Торонто

Белорусской теннисистке не дали канадскую визу.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пропустит турнир в Торонто из-за проблем с визой. Об этом спортсменка написала в своем Twitter.

«К сожалению, мне придется сняться с турнира в Торонто, так как мое заявление на получение [канадской] визы не было одобрено. Я очень разочарована. Очень грустно пропускать один из моих любимых турниров», — написала Азаренко.

Виктория надеется, что попадет на Cincinati Open в США, где квалификационные поединки стартуют 13 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин