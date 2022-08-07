На Херсонщине кадыровцы уничтожают военных РФ, которые пытаются бежать 7.08.2022, 20:33

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Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОВА.

В Херсонской области кадыровцы уничтожают российских военных пытаются бежать.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.

«Проводя свою ротацию, они уже не отправляют бурятов в Крым и в Россию. Учитывая то, что те пытаются бежать и дезертировать, то им сделали некое «гетто» в Геническе, на Арабатской стрелке, загоняют их и размещают на базах отдыха. Для того, чтобы эти оккупанты не могли дезертировать», — сказал Хлань.

Он добавил, что на Херсонщину перебросили подразделения кадыровцев.

«Вот эти кадыровцы на сегодняшний день используются как заградотряды для тех россиян, которые могут дезертировать. Они их уничтожают при попытке убежать», — пояснил Хлань.

Советник председателя Херсонской ОВА отметил, что усиление личного состава оккупантов происходит в основном за счет десантных войск РФ.

«Они (оккупанты – прим.) понесли таких безумных потерь, и чтобы компенсировать свои оборонительные рубежи, то оккупанты уже используют десантников, пытаясь удержаться там, где есть», — отметил Хлань.

Он отметил, что для восстановления поврежденных ударами ВСУ транспортных и логистических путей на Херсонщину передислоцируют инженерные войска.

«Много было за последнее время переброшено инженерных войск РФ для ремонтов транспортных артерий, которые повреждены. Логистически оккупанты сейчас отстают и все их бряцания, что они вроде бы готовят наступления, – это не более чем для своего поднятия духа. Потому что мы все видим, что происходит определенная деморализация оккупантов, а настроение у общества на оккупированных территориях очень приподнятое», — подчеркнул Хлань.

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