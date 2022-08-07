Amnesty International извинилась за свой скандальный доклад 11 7.08.2022, 20:50

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Организация заявила, что глубоко сожалеет «о страданиях и гневе», которые вызвал доклад.

Международная неправительственная организация Amnesty International извинилась за доклад, в котором критиковались действия украинской армии. Организация заявила, что глубоко сожалеет «о страданиях и гневе», которые вызвал доклад. Обращение цитирует агентство Reuters.

Несмотря на это, Amnesty International не будет отказываться от сделанных в докладе выводов.

В воскресном заявлении в очередной раз подчеркивается, что документ не оправдывает действия российских военных. «[Этот доклад] не означает, что Amnesty International считает украинские силы ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками», — говорится в сообщении.

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