В Москве во время сильного дождя рабочих смыло в ливневый колодец 7.08.2022, 21:17

Троих рабочих до сих пор ищут.

На юго-востоке Москвы четырех рабочих смыло сильным потоком воды в ливневый колодец. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

Позже в телеграм-канале городского хозяйства Москвы сообщили, что на момент происшествия 13 специалистов частной подрядной организации ООО «АкваТрейд» проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе.

«Сверхинтенсивные осадки спровоцировали резкое повышение уровня воды. В итоге пять человек поднялись самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Им оказывают необходимую помощь. Сейчас спасатели продолжают поиск еще троих рабочих», — написали в телеграм-канале.

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