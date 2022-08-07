Зеленский: Ситуация на Донбассе очень тяжелая

Зеленский: Ситуация на Донбассе очень тяжелая10
- 7.08.2022, 21:50
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Украине нужно больше оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье заявил об очень тяжелой ситуации в Донбассе.
«Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы», — сказал президент Украины.
По его словам, армия делает все возможное, чтобы остановить российское наступление, но ей нужно больше оружия.
«Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Ежедневно и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы», — сказал он.
Президент Украины ожидает, что на этой неделе украинские партнеры сообщат о выделении новых пакетов военной помощи.