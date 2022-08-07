До +25°С ожидается в Беларуси в понедельник
- 7.08.2022, 22:01
Будет преимущественно без осадков.
В Беларуси 8 августа ожидается до 25 градусов тепла. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Только ночью и утром в юго-восточных районах страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.
Ночью температура воздуха составит 6-12 градусов тепла, по юго-востоку - 13-15 градусов. Днем будет плюс 20-25 градусов.