В Белостоке прошел марш белорусов 8.08.2022, 1:00

Фото: МХ / Белсат

Борьба за свободную Беларусь не прекращается и за пределами страны.

Несколько сотен человек вышли 7 августа в Белостоке на Марш достоинства. Они прошли по центру города от Рынка Костюшко до беларусского консульства на улице Электрической, передает «Белсат».

Белорусы, которые давно живут в Польше, и которые сюда продолжают переезжать, вышли, чтобы напомнить о событиях, происходивших в нашей стране два года назад.

«И хотя ситуация ухудшилась, ничего не прошло просто так, и так как было уже не будет. Мы должны делать все, чтобы в мире не забывали о Беларуси и чтобы поддержать тех людей, которые остаются внутри страны и страдают от репрессий, которые не прекращаются каждый день», – говорит одна из участниц акции.

Люди скандировали «Свободу Беларуси» и «Свободу политзаключенным». На птицах из бумаги написали фамилии политзаключенных и убитых за нашу свободу, и прикрепили их к ограждению консульства.

В Белостоке одна из самых больших белорусских диаспор в Польше, и она ведет себе очень активно. Например, устраивает совместные акции с украинцами. И сейчас тема войны в Украине прозвучала во время акции. Поддерживают белорусские и украинские диаспоры и власти Белостока, говоря о том, как важно быть солидарными с народами, борющимися за свою свободу.

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