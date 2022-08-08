США выступили с заявлением в связи с 14-й годовщиной вторжения РФ в Грузию 8.08.2022, 3:00

Вашингтон выразил солидарность с грузинским и украинским народами, которые продолжают страдать от оккупации.

В воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен выступил с заявлением по поводу 14-й годовщины вторжения России в Грузию в 2008 году, передает «Голос Америки».

«С 2008 года мы вспоминаем тех, кто был убит и ранен российскими войсками, – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства. – На протяжении десятилетий граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии жили под российской оккупацией, десятки тысяч людей были перемещены, подверглись преследованиям и обнищали. У них были отняты жизни и средства к существованию».

Блинкен заявил, что неспровоцированное вторжение России в Украину в этом году подчеркивает необходимость проявления солидарности между народами Грузии и Украины. Госсекретарь подчеркнул, что агрессивные действия России, включая дезинформацию, строительство заграждений, обозначающих так называемую «границу», которые препятствуют передвижению грузинского народа внутри своей страны и массовое перемещение населения, приводят к неисчислимым лишениям и разрушениям.

«Россия должна нести ответственность за обязательства, взятые на себя в рамках прекращения огня в 2008 году: отвести свои войска на позиции, существовавшие до конфликта, и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Она также должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это необходимо для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц могли безопасно и с достоинством вернуться в свои дома, – говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом. – Мы неизменно поддерживаем народ Грузии в его стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность и найти мирное решение конфликта».

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