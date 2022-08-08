Родные защитников Мариуполя вышли на акции в более чем десяти городах 8.08.2022, 4:00

Акции прошли как в Украине, так и в городах Европы.

Родные защитников Украины с «Азовстали» вышли на акции в более чем десяти городах Украины из-за теракта в колонии оккупантов в Еленовке.

Родственники защитников «Азовстали» продолжают организовывать акции в поддержку героев по всей стране. Кроме Киева, подобные мероприятия прошли в Житомире, Ровно, Ивано-Франковске, Запорожье, Черкассах, Тернополе, Львове, Чернигове, Кривом Роге, Хмельницком и Днепре.

Продолжаются акции и в городах Европы.

Участники мероприятий настаивают, чтобы Организация Объединенных наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста (МКЧХ) выполнили гарантии, которые они давали, когда защитники Украины выходили с завода «Азовсталь»: посетили колонию в Еленовке и проинспектировали условия содержания и здоровья военнопленных.

Россияне отказали организациям в этих запросах, что является прямым нарушением положений Женевской конвенции.

«Эта наглость страны-агрессора и ее отказ от любых законов ведения войны должны быть немедленно осуждены миром!», – убеждены родственники украинских защитников.

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