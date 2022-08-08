The Economist: Запад должен отказаться от политики «двойных стандартов» в отношениях с авторитарными режимами 8.08.2022, 5:00

Последние 15 лет внешняя политика Запада находится в беспорядке.

В течение примерно 15 лет после распада Советского Союза в 1991 году внешняя политика Запада, казалось, опиралась на прочный фундамент. Либеральные ценности — демократия, открытые рынки, права человека и верховенство закона — только что взяли верх над коммунизмом. Америка, первая и единственная глобальная сверхдержава, которая имела влияние и возможность внедрять и противопоставить этот моральный кодекс террористам и тиранам. И эти жестокие объятия Запада по отношению ко всему миру были оправданы, потому что история показала, что западные ценности были неоспоримой формулой мира, процветания и прогресса, пишет The Economist (перевод - zn.ua).

Последние 15 лет внешняя политика Запада находится в беспорядке. Чтобы понять почему, рассмотрим кейс Мухаммеда бин Салмана, наследного принца Саудовской Аравии. Наш летний двойной выпуск, в котором представлены профили и лонгриды, начинается с глубоко анализа портрета МБС, как называют бин Салмана. Этот анализ иллюстрирует эрозию каждого из трех столпов внешней политики Запада — ценностей, власти и этой исторической судьбы.

Расчет на моральность оказывается чреват. Как показывает наш анализ, наследный принц имеет тенденцию быть жестоким и неустойчивым и угнетать своих врагов. Он был признан виновным в убийстве обозревателя Washington Post. Но он также является модернизатором, либерализовавшим саудовское общество, обуздавшим священнослужителей королевства и предоставившим женщинам новые свободы. Даже если вы сомневаетесь в реформаторском рвении МБС, Саудовская Аравия добывает нефть, что может помочь Америке и ее союзникам противостоять еще более опасному человеку: Владимиру Путину. Является ли этической политикой избегать МБС или ужинать с ним?

Портрет МБС показывает, что американская мощь менее внушительна, чем это казалось 15 лет назад. Саудовская Аравия была близка к Америке с 1945 года, но МБС долгое время презирал Джо Байдена, отказываясь отвечать на его телефонные звонки, вместо этого сближаясь с напористой Россией и набирающим силу Китаем. Саудовская Аравия является ключом к региону Ближнего Востока, который Америка пыталась «демократизировать», вторгшись в Ирак. Но, хотя Америка и ее союзники по-прежнему грозны, боевые действия истощили готовность избирателей видеть, как их войска действуют в качестве глобальной полицейской силы. Недовольство американцев понятно. Войны в пустынях продемонстрировали, что нельзя превратить людей в либералов, стреляя в них из оружия.

И маятник истории колыхнулся в другую сторону. Принц спешит, МБС считает, что может достичь западного уровня благосостояния без неудобств демократии или прав человека. Джастин Бибер и автоспорт Monster-Jam уютно устроились рядом с его деспотическим правлением.

МБС не одинок. Китай утверждает ценности «ориентированных на людей», которые ставят мир и экономическое развитие выше голосования и свободы слова. Путин вторгся в Украину в ходе того, что можно рассматривать как войну против ценностей Просвещения, которую ведет российский фашистский режим под брендом «Русский мир». Когда западные лидеры умоляют глобальный Юг встать на защиту международной системы, осуждая Путина, многие отвечают, что они потеряли терпение по отношению к проповедническим, лицемерным представителям Запада, которые с готовностью вторгаются в другие страны, когда им это удобно.

The Economist не утратил своей веры в институты, возникшие в эпоху Просвещения. Либеральные ценности универсальны. Тем не менее, стратегия Запада по продвижению своего мировоззрения дает сбои, и Америке и ее союзникам нужно быть более трезвыми. Они должны сбалансировать желаемое с возможным. В то же время они должны придерживаться принципов, которые спасают их от цинизма путинской пустоши, свободной от правды. Это звучит как идеальный совет. Может ли это работать?

Лучший способ для западных лидеров избежать обвинений в лицемерии — воздержаться от отстаивания моральных позиций, которых они не могут придерживаться. Во время предвыборной кампании Байден пообещал относиться к Саудовской Аравии как к «изгою». Но в этом месяце он отправился в Джидду и поздоровался кулачком с МБС, и Байдена широко осудили за лицемерие и моральную трусость. На самом деле, его ошибкой было пообещать американцам то, что всегда было камнем преткновения в Белом Доме.

Западные лидеры должны быть честными в отношении того, какое влияние они действительно имеют. Предположение, что остальные нуждаются в Западе больше, чем Запад в остальных, в наши дни менее верно. В 1991 г. «большая семерка» имела 66% мирового производства; сегодня только 44%. Оглядываясь назад, было высокомерием думать, что диктатуры могут быть излечены от патологий с помощью отрядов юристов-правозащитников и экономистов-рыночников. Западные лидеры должны четко понимать, что правильно, а что нет, но когда они взвешивают, налагать ли санкции на правонарушителей, они должны оценивать вероятные результаты, а не примерять маску добродетеля.

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