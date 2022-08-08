Чиновник: Раньше трактор собирали за 90 дней, теперь — более полугода
- 8.08.2022, 7:36
Как санкции ударили по белорусскому машиностроению.
Государственный Банк развития Беларуси начал активно кредитовать машиностроение. Об этом в интервью гостелеканалу рассказал председатель правления финучреждения Александр Егоров.
По его словам, упор делается на промышленность, машиностроение, поскольку увеличился цикл производства продукции.
— Раньше за 90 дней можно было сделать трактор, теперь этот срок увеличился более чем на полгода. Сначала надо оплатить поставщику комплектующие: пока их доставят, пока ты произведешь, продашь. Во-вторых, очень сильно выросли цены на комплектующие, поэтому важно компенсировать растущие затраты машиностроительных предприятий.
Отметим, что белорусское машиностроение находится под санкциями Запада.