Чиновник: Раньше трактор собирали за 90 дней, теперь — более полугода 8.08.2022, 7:36

Как санкции ударили по белорусскому машиностроению.

Государственный Банк развития Беларуси начал активно кредитовать машиностроение. Об этом в интервью гостелеканалу рассказал председатель правления финучреждения Александр Егоров.

По его словам, упор делается на промышленность, машиностроение, поскольку увеличился цикл производства продукции.

— Раньше за 90 дней можно было сделать трактор, теперь этот срок увеличился более чем на полгода. Сначала надо оплатить поставщику комплектующие: пока их доставят, пока ты произведешь, продашь. Во-вторых, очень сильно выросли цены на комплектующие, поэтому важно компенсировать растущие затраты машиностроительных предприятий.

Отметим, что белорусское машиностроение находится под санкциями Запада.

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