Эрдоган и мат Путину на трех шахматных досках 3 Сергей Климовский

8.08.2022, 7:55

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фото: reuters

На Кавказе, Сирии и в Украине.

Переговоры Эрдогана с Путиным 5 августа в Сочи закончились шатким сохранением статус-кво. Самый интересный для Эрдогана вопрос о севере Сирии решен не был, судя по заверению обеих сторон, что они намерены и дальше продолжать совместно бороться с террористами в Сирии. Несмотря на то, что «террористы» у них очень даже разные. Если бы соглашение об обмене «зонами безопасности» в Сирии, так в Астанинских договорах назван ее раздел на сферы контроля между РФ и Турцией, было бы достигнуто, то обе стороны об этом сообщили бы как об успехе. Но таких новостей нет, следовательно, соглашения не достигли, как и не достигли его 19 июля на встрече в Тегеране.

Достижение такого соглашения маловероятно без крупных геополитических изменений, или сильного ухудшения военного и экономического положения РФ, или ухода Путина. РФ не согласится передать Турции контроль над северными районами Телль-Рифат и Манбидж, что она обещала сделать еще в 2018 г. Не передаст, несмотря на то, что оба эти района не входили в поле соглашений в Астане и были оккупированы войсками РФ, когда из них ушли войска США и других членов коалиции против ИГИЛ из-за конфронтации курдов с Турцией. Трамп тогда окончательно изменил линию США в этом вопросе, которую проводил Обама, и предоставил Эрдогану и курдам полную свободу руку, отказавшись быть координатором и посредником в их отношениях. При этом Трамп и Байден сохранили ровные отношения с обеими сторонами.

В то время, когда Трамп переменял политику, Москва активно интриговала с курдами и сулила им «золотые горы». Курды повелись и основательно проиграли. Турция изъяла из-под их контроля за Евфратом огромную территорию во смешанным арабо-курдским населением, а в округах городов Камышлы и Кобани с преимущественно курдским населением вместо турецко-американских патрулей четвертый год ездят турецко-российские патрули. Курды в начале пытались бросать в них камни и говорить, что они не этого хотели в 2018 г., надеясь, что это что-то изменит. Разумеется, никто не ушел и вышло как с теми украинцами, которые сейчас говорят, что в 2019 г. они тоже не этого хотели.

РФ не собирается ни передавать Турции под контроль районы Телль-Рифат и Манбидж, ни возвращать те районы в мухофазах Идлиб и Хама, которые отобрала у нее силой, нарушив договор в Астане. Более того, не прочь захватить новые районы в Идлибе, судя по боевым действиям, или вынудить Эрдогана уступить их без боя в обмен на передачу под контроль Турции Телль-Рифата и Манбиджа. Важным для РФ довеском к этой сделке должна стать помощь Турции в обходе санкций, о чем и просил Путин в Сочи. Москва сулит Анкаре более реальные «золотые горы» в виде постройки АЭС и крупных инвестиций, чем курдам в 2018 г.

РФ стремится навязать Турции пакетное соглашение, состоящее из обмена территориями в Сирии, которое ей выгоднее, чем Анкаре, подсластить это деньгами и так, чтобы привязать к себе не только финансово, но и политически. Приложением к этому пакету идет Украина с расчетом, что Эрдоган уговорит Зеленского начать стамбульский переговорный процесс по аналогии с минским, тянувшимся семь лет.

К таким изысканиям в сфере истории и теории ислама можно было бы относиться также, как в XXI в. уже относятся в большинстве стран к изысканиям в парадигме марксизма, если бы массовое сознание жителей мусульманских стран было бы менее мифологизированным и более рациональным. По крайней мере, близким к уровню его рациональности у европейцев, американцев, китайцев, японцев и жителей других немусульманских стран, притом, что они тоже не полностью свободно от иных мифологем. Но такое отношение невозможно, так как политическими продуктами подобных изысканий стала не только организация заговорщиков и террористов Аль-Каида, но и так называемая «исламская революция» в Иране, движение «Талибан» и движение ИГИЛ по созданию всемирного халифата с идеей возврата к чистоте раннего ислама, что напоминает идею возврата к чистоте ленинизма, бытовавшую в СССР. Лозунг «Назад в прошлое!» стал также государственной идеологией РФ, где мифологизация массового сознания, вероятно, самая высокая на планете.

Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне сторонников Аль-Хабиба, никогда еще не прибегавшим к таким акциям, демонстрирует, что они серьезно взяться за организацию «шиитской революции» в Азербайджане, где большинство верующих шииты. Еще более правильной, чем та, которая якобы произошла в Иране в 1979 г. Лучшее время ее начать, разумеется, день перед встречей Эрдогана с Путиным.

Ясир Хабиб – очевидный агент влияния спецслужб Ирана, который не может прямо экспортировать в Азербайджан идею своей «шиитской исламской революции», так как много веков оккупирует его южную территорию. Поэтому Азербайджану он должен предлагать идею еще более правильной революции, которую и излагает в своих сочинениях Аль-Хабиб. Но Азербайджан до сих пор не был приоритетным объектом внешней политики Ирана и Аль-Хабиб стоял как советский бронепоезд на запасном пути. Теперь им очень заинтересовалась Москва как возможным инструментом для смены политического режима в Азербайджане или как минимум средством давления на него и Турцию, и Тегеран не против сдать его группу в аренду.

Демонстрация Москвой исподтишка Эрдогану перед встречей плетки из вылазки Аль-Хабиба, военных обострений в Сирии и Карабахе, перестрелки между ХАМАС и Израилем имела главной целью сделать его более активным в организации переговоров РФ с Украиной. С мая для Кремля переговоры с Украиной и заключение перемирия – это горячий вопрос № 1, на фоне которого должны подвинуться и подождать Сирия, турецкие помидоры и побитые в Турции российские туристы. Эрдоган для Москвы – это последний шанс их начать, так как в Европе и Америке никто уже не согласен быть посредником таких переговоров. Но вместо того, чтобы молиться на Эрдогана и ублажать его, она привычно продолжила в отношении Турции политику кнута и пряника, из чего Анкара сделала естественные выводы.

В итоге встреча в Сочи оказалась почти безрезультатной. Вице-премьер Александр Новак по ее итогам гордо заявил: Турция согласилась покупать у РФ газ за рубли. Но такое якобы достижение не более чем напыщенная констатация того факта, что она его и так покупает, и для своего удобства рассчитывается в рублях, не доводя до бартера газ в обмен на помидоры и стройматериалы. К сожалению, Новак не признался, сколько будет продано газа Турции, по какой цене и сколько она перепродаст его в Европу как свой. В Турции действует правило – любой газ, азербайджанский, американский, российский, попав на ее территорию, считается турецким. Как чистый транзитер Турция не работает.

Новак лишь повторил старый советский трюк выдать достигнутое за новое достижение. Судя по этому трюку пакетного соглашения в Сочи с приложением к нему Украины достичь не удалось, и оно вряд ли достижимо. Заявление Эрдогана 6 августа, что он преисполнен желанием организовать в Стамбуле встречу Зеленского с Путиным было лишь сигналом Москве, что он двери пока не зарывает и готов к переговорам с ней по интересующим Турцию вопросам. В их состав входят также Карабах и коридор из Баку в Нахичевань через территорию Армении, который с осени 2020 г. не открыт. Эрдоган явно намерен требовать от Москвы большего, чем пустые разговоры и мелки финансовые уступки, похожие на взятки.

При этом Эрдоган не намерен бесконечно ждать, и когда ему эта игра РФ совсем надоест, он начнет военную операцию против Асада, о чем и напомнил Кремлю перед встречей. Так как Москва не собирается выводить войска из Украины не то что на линию 24 февраля, но даже за Днепр, то встреча в Стамбуле превращается в мираж. Пока ее войска не уйдут из Херсона за Днепр и с Запорожской АЭС никаких переговоров в Стамбуле не будет. Но она пока делать это не собирается, несмотря на то, что ее к этому призывают даже через СМИ. Для большей убедительности ВСУ показательно нанесли удары по трем мостам через Днепр, чтобы продемонстрировать Москве, что их лучше вывести без боя.

Если Москва продолжит упорствовать, а похоже, что именно это она и намерена делать, то ВСУ ничего другого не останется как начать масштабное наступление. Эрдогану тоже ничего другого не останется, как сказать Москве: ты сам виновата, я сделал, все, что мог для тебя, и давай теперь поговорим о Сирии, Карабахе и остальном. Твое предложение продать мне по дешевке металл, награбленный в Украине, это такое дерьмо, что даже не стоит обсуждения. По сути Эрдоган подводит Кремль к мату на трех «шахматных досках» – на Кавказе, Сирии и в Украине. Так что, не надо спешить повторять в его адрес те обвинения, которые звучали в адрес Макрона, Меркель и Шольца.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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