«Полк Калиновского — это путь к свободе, только дурак этого не понимает» 1 8.08.2022, 8:03

2,482

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Белорус заплатил за майку $650, чтобы поддержать белорусских добровольцев.

На варшавском концерте в поддержку Полка Калиновского ведущий Дмитрий Танкович провел аукцион по продаже майки с логотипом добровольческого формирования со стартовой ценой 50 злотых(около $10). Через несколько минут лот стоил уже 3000 злотых. После концерта победитель аукциона по просьбе «Белсата» рассказал о себе:

– Меня зовут Денис Пичугин, я руководитель телеграм-канала «Улица Красная», участвовал во всех протестах, подвергся репрессиям, у меня конфисковали имущество. Вынужден был убежать из Беларуси. Держался до последнего, но когда понял, что все тяжело, поехал. В Польше живу уже год и два месяца.

В Беларуси я работал парикмахером, имел свои салоны. Уже 12 лет я сотрудничаю с маркой L’Oréal, сейчас работаю стилистом в их академии в Варшаве, занимающейся созданием причесок, образов и обучением парикмахеров.

Когда началась война, я подумал тогда: «Блин. А я говорил, что, наверное, так и будет».

Денис Пичугин и раньше поддерживал белорусских добровольцев:

– Я донатил на Полк Калиновского и раньше – через интернет. Суммы были разные. Однажды пожертвовал 5000 злотых. Участие в аукционе – это символический жест, но их майку я буду носить.

Как это – «почему важно поддерживать Полк Калиновского»? Это путь и ключ к свободе – только дурак этого не видит и не понимает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».