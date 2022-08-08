ISW: Российское военное руководство претерпело серьезные изменения 6 8.08.2022, 8:13

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фото: reuters

Путин меняет командование из-за неудач в Украине.

Русское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач своей армии в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Министерство обороны Великобритании подтвердило предыдущие данные ISW относительно того, что как минимум шесть российских командиров, вероятно, были уволены со своих должностей с начала полномасштабного вторжения в феврале.

Среди них - командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко, а также командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев.

В британском Минобороны добавляют, что был устранен генерал Александр Дворников, который командовал российской армией в Украине с апреля, а генерал армии Сергей Суровикин перебрал на себя «южную группировку» войск в Украине.

«Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что отсутствие согласованности в российской командной структуре и продолжающиеся потери военного руководства на поле боя затрудняют командование и управление, а также общую эффективность операций в Украине», - говорится в сообщении.

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