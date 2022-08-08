Неделя в Беларуси начнется с сюрпризов по евро 8.08.2022, 8:24

6,296

Прогноз по валютам на новую неделю.

Иностранные валюты в конце прошлой неделе показали внезапный разворот и закончили ее в итоге снижением курсов. Текущая неделя вероятнее всего также откроется с падения, однако далее будут действовать сразу несколько важных факторов. Рассказываем, чего ждать от курсов валют на второй неделе августа, пишет myfin.by.

В первый день августа на белорусском рынке курсы ведущих валют начали изменяться в соответствии с нашим предыдущим прогнозом – доллар США поднялся до отметки в USD/BYN 2,6567, евро выросло еще больше до EUR/BYN 2,7035, российский рубль обвалился до RUB/BYN 4,2507 (за 100 RUB), а на российском валютном рынке курс доллара США поднялся в это же время до USD/RUB 62,6225.

Но начиная со вторника, 2 августа, динамика рынка развернулась, и неделя закончилась для доллара США и евро со знаком минус.

Пятничные торги на белорусском валютном рынке закрыли неделю для доллара США на отметке в USD/BYN 2,5944. Итого за неделю курс доллара снизился на -1,56%, к началу года изменение курса составляет незначительные +1,82%.

Торги начнутся с падения евро

Но есть одна особенность торгов белорусского валютного рынка, которая как мы полагаем, сформирует курсы начала недели – в Минске валютный рынок заканчивает торги в 13:00, в то время как внебиржевой рынок форекс закрывается в 24:00. А на пятничных торгах во второй половине пятницы 5 августа случилось самое интересное – публикация американских отчетов рынка труда (nonfarm-payrolls), которые задают тренд на ближайшее время.

Американская статистика вышла с рыночной точки зрения достаточно оптимистичной, что повлияло на снижение курса доллара США к евро до EUR/USD 1,0182, и с этой точки зрения можно ожидать снижения курса евро на белорусском рынке с открытия сегодняшних торгов до EUR/BYN 2,6000–2,6100.

На курс российского рубля в ближайшую неделю может оказать влияние давно забытый фактор – цена нефти марки Brent.

До недавних пор курс российской валюты был очень чувствительным к изменениям цены на нефть, но последние несколько месяцев стоимость доллара в большей степени зависела от административного регулирования рынка.

Тем не менее, к концу прошлой недели цена нефти марки Brent существенно снизилась от максимумов года в $123-124 за баррель и опустилась до $94,66 за бочку. Отсюда высока вероятность, что это может оказать давление на российский рубль и мы можем увидеть снижение к доллару США в район USD/RUB 65,00–67,00.

При реализации такого сценария курс рубля на белорусской бирже может опуститься до RUB/BYN 4,1000, а доллар США, напротив, подрасти до USD/BYN 2,6100.

И небольшая ложка меда – на прошлой неделе цена золота превышала в моменте $1811 за унцию, но не удержалась на достигнутом уровне из-за новостей из США. Тем не менее золото метит закрепиться выше отметки в $1800 с перспективой выхода к концу года к уровню выше $1900 за унцию. Понаблюдаем.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».