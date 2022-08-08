Невзоров: Начинается распад и исчезновение России как таковой 3 8.08.2022, 8:26

7,618

Александр Невзоров

Война в Украине может стать последней страницей в российской истории.

Чуть позже в учебниках истории война России с Украиной, вероятно, получит название «скотская война» и станет для России самой позорной и последней страницей ее истории, полагает публицист Александр Невзоров. Такое мнение он выразил в своем блоге на Youtube.

Выяснится, что ракеты, взорвавшиеся в Харькове и Краматорске, не только разрушили и подожгли Кремль, но и разнесли к дьяволу само государство российское. С этой войны и начнутся обнищание, распад, исчезновение России как таковой.

И потом война будет восприниматься как нечто шизофреническое, необъяснимое, как помрачение, вдруг нашедшее на целый народ. Пара поколений русских будет ныть и каяться, не понимая, что произошло в 2022 году, но все это будет потом.

В самом же 2022 кровавом году интеллигенция России решила воспользоваться своим историческим правом на молчание. Шизофренически-нацистские проделки Кремля, зачем-то уничтожавшего города Украины, уничтожавшего десятки тысяч людей, было принято не замечать и не комментировать.

Интеллигенция углубилась в премьеры, вернисажи, книжные салоны и балы. Она быстро научилась делать вид, что ничего такого не происходит. И тут вдруг внезапно выяснилось, что отмолчаться не получится и «хайль Путин» крикнуть все-таки придется всем без исключения — шутки кончились.

У интеллигенции, у капитана русской культуры, отобрали штурвальчик и сломали его об колено. По образцу известного союза немецких девушек той самой гитлеровской организации, которая рулила в Германии историческим патриотизмом, в России создалась очень агрессивная полномочная контора — рабочая группа по расследованию антинацистской деятельности в сфере культуры, ну, разумеется, это при главной «клинике» страны — в Госдуме.

Невзоров напоминает, что группу возглавил Захар Прилепин.

— Всех молчунов-интеллигентов быстро вычислили и потребовали публично проорать хайль Путину, войне, грабежу и геноциду.

…Короче, к виску русской интеллигенции прижали ствол нагана и взвели курок, пообещав выбить и разбрызгать мозги. В принципе ничего страшного, не в первый раз. Разные чекисты своими наганами уже натерли интеллигенции на висках мозоли.

Молчуны-интеллигенты прочистили глотки и уже изготовились крикнуть «хайль Путин» и зигануть русскому фюреру и его бредовой войне, и тут вдруг и во второй висок, с другой стороны, вжался ствол и тоже совершенно смертоносный.

Международные организации, готовящие санкционные списки конкретно по русской интеллигенции и деятелям культуры, тоже вычислили всех молчунов и всех заготовили под нож американских, канадских, европейских санкций как пособников, своим молчанием позволивших устроить геноцид и бесконечную череду военных преступлений России в Украине.

Я видел эти списки на днях. Все молчуны там действительно подсчитаны — и культурщики, и журналисты — все промолчавшие приравнены к разжигателям и пособникам войны со всеми втекающими и вытекающими последствиями в виде конфискации собственности в Европе и Америке, аннуляции счетов и вечного запрета на въезд в цивилизованное пространство.

Так что в черепе русской интеллигенции скоро смогут встретиться две пули — русская нацистская и всемирная. Вряд ли от головы останется хоть что-то, — заключает Александр Невзоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».