Лукашисты боятся «ответки» от ВСУ на юге Беларуси 4 8.08.2022, 8:31

4,470

Идет наращивание систем ПВО.

Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью:

— На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях российских оккупантов и лукашенковских войске не произошло существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.

Возможно, лукашисты боятся «ответки» ВСУ. Ведь российские объекты на территории Беларуси, из которых идет обстрел территории Украины, являются легитимной целью ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».