Лукашисты боятся «ответки» от ВСУ на юге Беларуси

Лукашисты боятся «ответки» от ВСУ на юге Беларуси4
- 8.08.2022, 8:31
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Идет наращивание систем ПВО.
Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью:
— На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях российских оккупантов и лукашенковских войске не произошло существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.
Возможно, лукашисты боятся «ответки» ВСУ. Ведь российские объекты на территории Беларуси, из которых идет обстрел территории Украины, являются легитимной целью ВСУ.