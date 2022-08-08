Белорусские компании в Польше, попавшие под санкции, теперь могут изъять в госсобственность 1 8.08.2022, 8:51

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А в последствии — и продать.

Сейм Польши принял законопроект о введении института принудительного управления для компаний, которые попали в санкционные списки. Теперь его подпишет президент. После этого такие компании смогут продавать или экспроприировать в госсобственность с выплатой владельцу компенсации, пишет Prawo.pl.

Законопроект, внося поправки в закон о санкциях, дает право польскому государству назначать управляющего в компании, размещенные в Польше и находящиеся под санкциями. Такой управляющий будет руководить работой предприятия и готовить его к продаже или экспроприации государством.

Речь идет о компаниях, которые попали под санкции в связи с ситуацией в Беларуси, в связи с участием России и Беларуси в агрессии против Украины, в связи с действиями, угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Принудительное управление не будет обязательно введено для всех таких компаний — решение об этом будет принимать министр экономики. Такое управление может быть назначено для обеспечения функционирования предприятия, сохранения рабочих мест, выполнения общественно важных функций, защиты государственных интересов или из соображений национальной безопасности. Также от министра экономики зависит решение о том, будет ли компания продана либо экспроприирована, то есть изъята в государственную собственность.

Экспроприация будет применяться лишь в исключительных случаях, когда это будет в интересах государства. При этом владелец получит компенсацию всех изъятых активов и имущества по рыночной цене, на основе оценки независимым агентом. Но компенсация попадет на замороженный из-за санкций счет владельца.

Продавать подсанкционные компании будут с согласия их владельцев, но если согласия не будет, то управляющий обратится за ним в суд. Приоритет в праве на покупку будут иметь компании, более чем на 50% принадлежащие работникам продаваемого предприятия.

Назначать принудительных управляющих будут на срок до шести месяцев с возможностью продления до года. Их работу будет оплачивать само подсанкционное предприятие в размере, который будет определяться договором с министром экономики.

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