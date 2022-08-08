ВСУ дали оккупантам ночной бой под Бахмутом: что известно 8.08.2022, 9:12

Были предприняты две попытки штурма.

В воскресенье, 7 августа, российские оккупанты пытались взять штурмом Бахмут Донецкой области, но украинские защитники отбили атаку.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский политик и общественный деятель Борислав Береза.

Около 21:45 7 августа он сообщил, что под Бахмутом идет ночной бой. Россияне пытались прорваться на Кодему, но наткнулись на достойное сопротивление от украинских бойцов и отступили, однако снова попытались штурмовать. Позднее атака оккупантов под Бахмутом была окончательно отбита, пишет «Апостроф».

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, россияне поливали Бахмут плотным огнем, вражеские подразделения находились в 8 км от города.

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