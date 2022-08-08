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Какие пенсионные изменения ждут белорусов до конца 2022 года

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  • 8.08.2022, 9:19
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Какие пенсионные изменения ждут белорусов до конца 2022 года

Ряд новшеств, которые затронут кошельки белорусских пенсионеров.

До конца 2022 года белорусов ждет ряд важных пенсионных новшеств, которые, несомненно, повлияют на кошелек каждого. Изменения ждут пенсионеров белорусов в октябре 2022-го и в январе 2023-го, пишет «Комсомолка».

Вот какие изменения готовят для пенсионеров в Беларуси:

- новые пенсионные преобразования;

- увеличение минимального страхового стажа;

- новый расчет пенсионных выплат.

Что касается очередных пенсионных преобразований, то с 1 октября 2022-го они коснутся дополнительной накопительной пенсии. Указ о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии был подписан еще в сентябре 2021-го, а вступает в силу он уже через пару месяцев.

Так, с октября работники при желании смогут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию - до 10% от своей зарплаты. А наниматели будут обязаны перечислять на этот счет еще до 3%.

Что касается увеличение минимального страхового стажа, то он повышается с 1 января 2023-го и будет составлять на полгода больше - ровно 19 лет. В минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, входят только те годы, когда работодатель платил за работника страховые взносы в Фонд соцзащиты. К слову, к 2025-му минимальный страховой стаж в Беларуси хотят увеличить и до 20 лет.

А вот здесь в Минтруда объяснили, какой стаж не учитывается при начислении пенсии в Беларуси.

По-новому рассчитывать пенсии белорусам будут уже с 1 января 2023-го. Так, на 1 год будет увеличен период, за который берут зарплату для расчета пенсии - до 29 лет (348 месяцев) непрерывного стажа работы. В Минтруда сообщали, что ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы.

А вот слухи о новой пенсионной реформе, когда пенсия будет в 63 года и для женщин, и для мужчин, а отчисления в пенсионный фонд - 14% от зарплаты, пока не подтвердились.

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