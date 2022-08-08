Какие пенсионные изменения ждут белорусов до конца 2022 года 5 8.08.2022, 9:19

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Ряд новшеств, которые затронут кошельки белорусских пенсионеров.

До конца 2022 года белорусов ждет ряд важных пенсионных новшеств, которые, несомненно, повлияют на кошелек каждого. Изменения ждут пенсионеров белорусов в октябре 2022-го и в январе 2023-го, пишет «Комсомолка».

Вот какие изменения готовят для пенсионеров в Беларуси:

- новые пенсионные преобразования;

- увеличение минимального страхового стажа;

- новый расчет пенсионных выплат.

Что касается очередных пенсионных преобразований, то с 1 октября 2022-го они коснутся дополнительной накопительной пенсии. Указ о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии был подписан еще в сентябре 2021-го, а вступает в силу он уже через пару месяцев.

Так, с октября работники при желании смогут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию - до 10% от своей зарплаты. А наниматели будут обязаны перечислять на этот счет еще до 3%.

Что касается увеличение минимального страхового стажа, то он повышается с 1 января 2023-го и будет составлять на полгода больше - ровно 19 лет. В минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, входят только те годы, когда работодатель платил за работника страховые взносы в Фонд соцзащиты. К слову, к 2025-му минимальный страховой стаж в Беларуси хотят увеличить и до 20 лет.

А вот здесь в Минтруда объяснили, какой стаж не учитывается при начислении пенсии в Беларуси.

По-новому рассчитывать пенсии белорусам будут уже с 1 января 2023-го. Так, на 1 год будет увеличен период, за который берут зарплату для расчета пенсии - до 29 лет (348 месяцев) непрерывного стажа работы. В Минтруда сообщали, что ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы.

А вот слухи о новой пенсионной реформе, когда пенсия будет в 63 года и для женщин, и для мужчин, а отчисления в пенсионный фонд - 14% от зарплаты, пока не подтвердились.

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