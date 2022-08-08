Эксперт: Проблемы в белорусской экономике упираются в Лукашенко 7 8.08.2022, 9:31

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Почему рассказы правительства о «спасении экономики» выглядят смешно.

Министерство экономики Беларуси опубликовало 22-страничный отчет «Меры поддержки экономики, бизнеса и населения». Но независимый экономист Владимир Ковалкин считает расписанные меры неэффективными, особенно в сегодняшней ситуации, сообщает «Белсат».

«Мы собрали в одной публикации все принятые ключевые меры поддержки экономики и населения в условиях действия санкционных ограничений со стороны недружественных государств», – заявляют в ведомстве, представляя свой отчет.

Опубликованный ведомством бюллетень содержит основные решения, принятые на уровне Александра Лукашенко, Совета Министров и оперативно-ситуационного штаба при правительстве. Как заявляется, они «сконцентрированы на пяти приоритетных и актуальных направлениях»:

поддержка экспорта через расширение кредитования экспортеров и снижение таможенных пошлин для импортных товаров при производстве на экспорт;

выстраивание новых транспортно-логистических цепочек;

стимулирование импортозамещения;

либерализация условий хозяйственной деятельности;

устойчивость рынка труда и социальная защита населения.

В Министерстве экономики говорят, что эти меры должны решить две стратегические задачи: снивелировать влияние санкций на население и обеспечить стабильную работу предприятий. Как результат, говорят в министерстве, улучшится макроэкономическая динамика и возобновится рост ВВП во втором полугодии 2022 года, а также будет обеспечена занятость населения, повысится производительность труда и вырастут зарплаты.

Чем хвалится Минэкономики

Обнародованные меры, которыми Министерство экономики хвалится в своем бюллетене, не являются новыми. Отчасти это перечень разнообразных указов, постановлений и рекомендаций, которые были приняты в течение всего 2022 года и так или иначе затрагивают экономическую деятельность. Самые поздние из них начали действовать более месяца назад – 29 июня, а некоторые – еще с 1 января.

Сам бюллетень был опубликован 1 августа – в день, когда перестала действовать одна из описанных в нем мер: временный запрет на вывоз риса, крупы, макарон и муки. По мнению чиновников, это должно было способствовать развитию внутреннего рынка и образованию цен. На днях, 17 августа, закончится и временное лицензирование вывоза сахара из страны.

Еще ряд мер перестанут действовать с нового года. Среди них:

изменения в госзакупках;

перенос сроков обязательного использования кассового оборудования;

сокращение сроков рассмотрения документов для сертификации продукции собственного производства;

продолжение сроков ряда инвестпроектов;

оптимизация регистрации медицинских изделий и лекарств.

«Способ попробовать показать какие-то действия»

Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт ураду», назвал бюллетень Минэкономики хорошим обзором того, что делается. Но, подчеркнул он, описанные меры не решают никаких проблем.

«Это способ попытаться показать какие-то действия для облегчения ведения бизнеса в стране на фоне невозможности повлиять на реальную причину. Там ряд мер, связанных с административными процедурами, в духе «мы вам быстрее все оформим». Немножко добавить денег на экспортные операции и тем самым поддержать экспорт, который падает вследствие санкций. И в целом на этом все», – сказал Владимир Ковалкин.

Экономист отметил, что проблемы беларусской экономики на сегодня связаны не с административными процедурами, а с санкциями и невозможностью кредитоваться на международных рынках. Вместо этого, по мнению Владимира Ковалкина, «власти пытаются из внимания на ситуацию в ручном режиме что-то менять».

«Поразрешали много чего, что позволять нельзя»

Отдельно экономист отметил изменения, касающиеся госзакупок:

«С одной стороны, они расширяют поле для коррупции, а с другой – понятно, почему это происходит: ведь никто не хочет работать с Беларусью. Очевидно, что и так небольшое количество поставщиков будет и впредь уменьшаться. Поэтому они поразрешали много чего, что позволять нельзя. Они это называют либерализацией, хотя это будет вести к росту коррупции».

Снимок имеет иллюстративный характер. Пункт обмена валют в торговом центре. Минск, Беларусь, 22 июня 2021 года. Фото: АВ / Белсат

Но в целом, заявил руководитель проекта «Кошт ураду», в собранных мерах не видно ничего, что связано с реструктуризацией экономики, с пониманием долгосрочных перспектив – локальные реакции на локальные проблемы.

«Лечат рак аспирином»

Владимир Ковалкин подчеркнул, что проблемы в экономике упираются в Лукашенко, который «развязал войну против собственного народа и продолжает проводить репрессии, и за это он получает санкции».

«А еще большие санкции он получает потому, что является пособником Путина в агрессии против Украины. Вот тут причина», – заявил эксперт.

При этом экономист сравнил действия Минэкономики с попытками «лечить рак аспирином». По его словам, те вещи, на которые может повлиять министерство, не решают корня проблем, которые связаны с тем, что делает Лукашенко.

«Все эти мелкие упрощения процедур, мелкая возможность где-то поддержать экспорт, который существенно просел, хороши на этапе, когда экономика росла-росла и перестала расти. Как-то ободрить экономическую активность этими мерами можно. А в нашей ситуации – это как мертвому припарка», – делает вывод Владимир Ковалкин.

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