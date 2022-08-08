ВСУ уничтожили российский спецназ и склад боеприпасов на Харьковщине 3 8.08.2022, 9:36

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Появилось видео успешной операции украинских бойцов.

На севере Харьковской области взлетел на воздух российских спецназ. Удары по оккупантам и их складу с боеприпасами нанесли воины Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовало на YouTube Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Отмечается, что в операции по уничтожению баки военных вражеской армии принимала участие аэроразведка и артиллерия НГУ и ВСУ при поддержке танков.

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