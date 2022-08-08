Ученые опровергли популярную гипотезу о мозге человека 8.08.2022, 9:40

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Прежние выводы оказались неверными.

В новой статье группа антропологов из университета Невады опровергло широко распространенное мнение о том, что современные люди испытали эволюционное уменьшение размера мозга, пишет «Хайтек».

Команда ученых проанализировала набор данных, который использовала исследовательская группа из прошлогоднего исследования (тогда было доказано, что мозг все-таки уменьшился), и опровергла прежние выводы.

«Мы были поражены последствиями значительного уменьшения размера мозга современного человека примерно 3 000 лет назад, в эпоху многих важных нововведений и исторических событий — появление Нового царства в Египте, развитие китайской письменности, Троянская война, возникновение цивилизации ольмеков и многое другое, — сказал участник исследований. — Мы повторно изучили набор данных от DeSilva et al. и обнаружили, что размер человеческого мозга не изменился за 30 000 лет и, вероятно, даже за 300 000 лет».

В исследовании были изучены почти 1 000 ранних человеческих останков и музейных образцов. Ученые сделали сразу несколько ключевых выводов:

Рост сельского хозяйства и сложных обществ происходил в разное время по всему миру, а это означает, что должны быть разные сроки изменения черепа, наблюдаемые у разных групп населения. Тем не менее, в наборе данных DeSilva et al. были отобраны только 23 черепа из временных рамок, критических для гипотезы об уменьшении мозга, и были объединены образцы из таких мест, как Англия, Китай, Мали и Алжир.

Набор данных сильно искажен, потому что более половины из 987 исследованных черепов представляют только последние 100 лет из 9,8-миллионного промежутка времени и, следовательно, не дают ученым хорошего представления о том, насколько размер черепа менялся с течением времени. .

Множественные гипотезы о причинах уменьшения размера мозга современного человека нуждаются в переоценке, если человеческий мозг на самом деле не изменился в размерах с момента появления нашего вида.

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