Сломать хребет Путина 3 Александр Литвин

8.08.2022, 10:01

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Освобождение Херсонской области приближается с каждым днем.

Процесс деоккупации уже запущен: ВСУ уничтожили десятки военных объектов на оккупированной территории и продолжают уничтожать российские склады.

Херсонщина остается территорией Украины, и местные жители напоминают об этом ежедневно: и речь идет не только о партизанском движении. Украинцам невозможно привить имперскость, желание воссоединиться с путинской Россией и заставить безоговорочно верить пропаганде. Все попытки воссоздать Россию на территорию Херсонской области заканчиваются сокрушительными неудачами.

И финальным аккордом станет военная деоккупация. Освобождение Херсонщины окончательно переломит хребет путинской армии и поставит точку в изначально проигрышных планах захватить Украину.

Подготовка деоккупации уже сломала план РФ

Россия уже проиграла войну, и переломный момент уже состоялся – это бегство из Киевской, Черниговской, Сумской областей. План оккупантов был прост: блицкриг и создание условий, при которых для жителей оккупированных территорий просто не остается вариантов, кроме как сотрудничать.

Но российскую армию разбили, они вынужденно бежали из-под Киева и сосредоточили усилия на Донбассе. Месяцами РФ безуспешно пытается захватить Донецкую область, а шансов возобновить полномасштабное наступление на Киевском и Черниговском направлениях у них просто нет.

Теперь же для россиян пришло время принять поражение и в Херсонской области. Главный нарратив оккупантов «Украина вас бросила» уже провалился. Подготовка деоккупации подтверждает: Украина не намерена оставлять свои территории и не пойдет на переговоры, которые приведут к потери Херсонщины.

Единственное, на что способна Россия, – разрушать города и оставлять после себя руины. Удерживать огромный регион, где каждый местный житель ждет освобождения, невозможно. Российские войска фактически живут на пороховой бочке. В Херсонской области активно работают партизаны. А украинская армия уже уничтожила десятки складов с боеприпасами.

Местные жители рассказывают: после подрыва Антоновского моста оккупанты прошлись по всем рынкам и скупили все, на чем можно плавать. В том числе и надувные детские уточки. На этих уточках, вероятно, оккупанты и планируют плыть в Крым.

Но, в отличие от армии агрессора, Вооруженные силы Украины не планируют входить в города с ковровыми бомбардировками и уничтожением объектов гражданской инфраструктуры. Вместо этого Украина дала возможность российским войскам уйти из Херсонской области мирно. Открытые и публичные заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Алексея Резникова – это не только сигнал для жителей Херсонской области.

Это также предложение оккупантам: «Бегите, пока у вас есть возможность «. И, конечно, вопрос не в том, стоит ли уничтожать захватчиков. Но сценарий, когда их придется окружить и победить в бою, предполагает жертвы и со стороны ВСУ. А Украина, в отличие от РФ, жизни своих солдат бережет.

И если оккупанты не успеют убежать из Херсонской области до того момента, когда пути их отступления полностью обрежут, их будут бить и уничтожать из-за каждого угла. Судя по всему, власть России уже свой выбор сделала. Войска из Донбасса перекидывают в Херсонскую область. Шансы выжить есть только у отдельных оккупантов, которые решатся бежать.

Вероятно, именно на Херсонщине и придет конец войне Путина. Деоккупация Херсонской области приведет к уничтожению большого количества оккупантов. После этого ресурсов на новые атаки у Кремля просто не останется.

Россия готовит информационную кампанию в Херсонской области. Но и она сулит провал

За месяцы оккупации новости о подготовке референдума, попытки раздать российские паспорта, пенсии, завезти российских учителей – все это закончилось провалом. Мирные жители передают информацию о ситуации на Херсонщине в СБУ, пользуются VPN и саботируют все попытки россиян установить свое управление.

ВСУ уже освободили 53 населенных пункта в Херсонской области, заявили в областной военной администрации. Местные рады каждому попаданию в военные объекты оккупантов, даже если задевает их собственные дома. «Осколками немного наш дом зацепило, магазин пострадал. Но это неважно, главное, чтобы наши дошли как можно скорее», – рассказывают читатели в Каховке Херсонской области.

РФ уже готовит информационную кампанию. Ее цель – создать впечатление, будто бы ВСУ собирается бить по мирной инфраструктуре. Однако в такие фейки способны поверить только сами россияне. Пока в Украине развивались независимые СМИ, сменялась власть, звучала критика, в России устанавливалась диктатура и расцветала массированная пропаганда.

Теперь же фейки россиян очень легко ложатся на подготовленную почву внутри РФ, украинцы же способны отличить пропаганду от правдивой информации. А политтехнологи, которых уже направила в Херсонскую область Россия, просто бессильны.

Здесь вспоминается история провала одного из самых влиятельных российских «специалистов «. В 2004-м он посоветовал привезти Путина в Киев, чтобы тот постоял рядом с президентом Леонидом Кучмой и кандидатом в президенты Виктором Януковичем на площади во время парада победы. Россияне были уверены, что визит Путина в Киев во время такого «сакрального праздника» взвинтит до небес рейтинг Януковича.

Но в результате украинцы еще долгие годы после этого высмеивали видео, на котором Янукович нелепо пытается угостить Путина конфетой прямо во время парада. Разумеется, никакого взлета рейтинга не произошло, а Янукович после массовых протестов, которые вошли в историю под названием Оранжевая революция, признал поражение.

Уловки путинских политтехнологов и пропагандистов имеют важную особенность: они работают только на территории страны-агрессора. И новые попытки повлиять на настроения украинцев закончатся так же, как и все предыдущие: сокрушительным провалом. Любовь к Путину и желание воскресить давно сгнивший труп империи привить украинцам невозможно.

Александр Литвин, «Обозреватель»

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