HIMARS значительно усложнили логистику российских войск 4 8.08.2022, 10:14

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Оккупанты прячутся от высокоточного оружия ВСУ даже на своей территории.

Российская армия панически боится ударов высокоточного оружия ВСУ не только на временно оккупированных территориях Украины, но и непосредственно территории РФ.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на несколько независимых собственных источников.

Российское командование приказало отойти «назад» полевому лагерю двух подразделений 6-х армии западного военного округа, который дислоцируется в Белгородской области.

Из поселка Комсомольский (22-23 км от границы с Украиной) лагерь захватчиков переместили в поселок Хохлово (50-51 км от Украины).

Эти маневры фактически свидетельствуют о попытке россиян спрятаться от высокоточного украинского оружия. Однако даже перемещение лагеря за 50 км от границы с Украиной не обеспечивает оккупантам защиту от ракетных систем HIMARS. Для того, чтобы покинуть зону досягаемости этих РСЗО россиянам нужно «подвинуться» еще минимум на 30-40 км.

Представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получение Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружение раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

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