В Беларуси правозащитника лишили опеки над больным братом
- 8.08.2022, 10:28
Недавно он был задержан силовиками во время облавы в Пинске.
Пинского правозащитника Алеся Романовича лишили опеки над больным братом, сообщает BPN. Недавно он был задержан силовиками во время облавы в Пинске.
«Комиссия приехала ко мне домой, когда я находился в ИВС, — рассказал он. — Они обнаружили, что меня нет с братом, это стало поводом, чтобы вынести на рассмотрение лишение опеки».
По его словам, 6 августа ему пришло письмо, в котором сообщалось, что принято решение о лишении его права опеки.
В начале августа в Пинске по политически мотивированным делам были арестованы или оштрафованы 11 человек. Романовича задержали, после суда оштрафовали на 30 базовых величин (960 рублей).