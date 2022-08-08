В Беларуси правозащитника лишили опеки над больным братом 8.08.2022, 10:28

Алесь Романович

Недавно он был задержан силовиками во время облавы в Пинске.

Пинского правозащитника Алеся Романовича лишили опеки над больным братом, сообщает BPN. Недавно он был задержан силовиками во время облавы в Пинске.

«Комиссия приехала ко мне домой, когда я находился в ИВС, — рассказал он. — Они обнаружили, что меня нет с братом, это стало поводом, чтобы вынести на рассмотрение лишение опеки».

По его словам, 6 августа ему пришло письмо, в котором сообщалось, что принято решение о лишении его права опеки.

В начале августа в Пинске по политически мотивированным делам были арестованы или оштрафованы 11 человек. Романовича задержали, после суда оштрафовали на 30 базовых величин (960 рублей).

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