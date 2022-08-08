Минчанка, далекая от сельского хозяйства, решила стать фермером 8.08.2022, 10:46

В итоге ее фермерское хозяйство стало пионером в выращивании спаржи в Беларуси.

Минчанка, далекая от сельского хозяйства, решила стать фермером и выращивать спаржу. Что из этого получилось — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Скажем прямо, и сегодня спаржа — культура для большинства из нас непривычная. А несколько лет назад, когда Тамара Путырская начинала свое дело, многим ее затея казалась чудачеством. Но муж поддержал. В Столбцовском районе, недалеко от деревни Цвирки, вчерашние горожане арендовали землю и засучив рукава приступили к работе. Недостающую информацию изучали в интернете. Крестьянско-фермерское хозяйство «У Немана» Тамары и Андрея Путырских стало пионером в выращивании спаржи на белорусской земле. Отсюда растение поступает в супермаркеты и рестораны столицы.

— Впервые зеленую спаржу посеяли в 2016 году, а с 2019-го начали поставки в торговые сети, — рассказывает Тамара. — Привлекло то, что это новый продукт, который в нашей стране не выращивали. На даче белорусы спаржу сажают, но не в таком объеме, как мы. В основном ее импортируют из Чили, Перу, Мексики.

— Сложно ли заниматься возделыванием спаржи в Беларуси?

— Особенность — в длительном процессе выращивания: пищевые побеги появляются только на третий год. А так особых трудностей нет. Дома спаржу тоже можно вырастить, если готовы пожертвовать участком земли хотя бы на 30 кустиков. Для удобства прополки расстояние между кустами должно быть 30 см, а ширина междурядий — минимум 70 см.

— Увеличивать объемы урожая получается?

— Конечно! С каждым годом, лет до 15, корневая система растения становится мощнее, соответственно, и отдача побегов лучше.

— Продукцию поставляете только в Минск?

— В основном да. Но дальше сети работают по своим алгоритмам — могут отправить и в другие города Беларуси. Иногда, если заказ большой, идем навстречу клиенту и поставляем его в нужное место сами. В столице, кстати, нашу спаржу можно попробовать во многих ресторанах.

То, что интерес к этой культуре появляется не только у минчан, нас только радует. Раскупают ее быстро. Иногда приходилось ставить клиентов в лист ожидания — не успевали отгружать. Чем спаржа свежее, тем лучше ее вкусовые качества, поэтому привезенная из-за границы всегда будет проигрывать.

— Говорят, спаржу любят сторонники здорового образа жизни…

— Потому что она очень полезна. А еще в этом растении содержится глутаминовая кислота, которую японский доктор Кикунаэ Икэда назвал пятым вкусом — умами, выходящим за рамки сладкого, соленого, горького и кислого.

— А сами вы спаржу едите?

— Да, очень ее люблю. Употребляю только свою: знаю, в каких условиях она выращена. У меня даже есть ритуал: самый первый побег съедаю прямо на поле — чтобы сезон был удачным.

— Стоит ли ожидать повышения стоимости белорусской спаржи до уровня, скажем, немецкой?

— Значительно подорожали транспортные услуги, экспертиза и удобрения, что негативно сказывается на ценообразовании. Надеемся, что в обозримом будущем стоимость останется хотя бы такой же, как в этом году.

— Можно ли посетить ваше фермерское хозяйство, закупить продукцию на месте?

— К сожалению, мы не имеем возможности проводить экскурсии, особенно во время сбора урожая. Всё расписано буквально по минутам.

— Был ли удачным этот сезон и какие планы на следующий?

— Можно сказать, он был хорошим, хотя холодный май не позволил спарже в полную силу отдавать побеги, а дальнейшее внезапное потепление до высоких температур притормаживало рост. Но мы справились и в целом довольны. А на следующий год у нас масштабные планы. Надеемся, удастся их реализовать.

Справочно

Спаржа — одна из самых вкусных, полезных и дорогих овощных культур. В Европе ее называют пищей королей. Для французского монарха Людовика XIV это травянистое растение выращивали в теплицах круглый год.

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