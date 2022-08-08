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За полгода объем белорусского экспорта сократился на 30%

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  • 8.08.2022, 11:01
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За полгода объем белорусского экспорта сократился на 30%
Фото: bashinform.ru

Импорт также просел.

За полгода физический объем белорусского экспорта сократился примерно на 30%, говорится в сообщении Евразийского банка развития.

При этом пик падение объемов белорусского экспорта пришелся на апрель (-22,9% год к году), после чего стоимостные объемы постепенно начали восстанавливаться (-0,4% г/г в июне).

"Восстановление экспорта частично объясняется настраиванием новых цепей поставок",  — отмечают в ЕАБР.

Импорт также просел — за полугодие поставки иностранных товаров в Беларусь сократились на 8,9%. Эксперты банка связывают это с ослаблением внутреннего спроса.  Зато сократилось отрицательное сальдо.

"В условиях опережающего сокращения импорта над экспортом дефицит торговли товарами сократился с 1,1 млрд долларов в январе — июне 2021 года до 0,05 млрд долларов в январе — июне 2022 года", — подсчитали в Банке.

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