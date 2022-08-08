С херсонскими коллаборантами что-то пошло не так 3 8.08.2022, 11:30

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Блогосфера отреагировала на покушения на чиновников херсонской оккупационной администрации.

Заместитель главы «администрации» временно оккупированной войсками РФ Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура умер после покушения. Глава «новой администрации Херсонской области» Владимир Сальдо был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве - якобы у него ухудшилось здоровье после ковида. Но анализы Сальдо были направлены в отделение токсикологии.

Блогосфера отреагировала на покушения на чиновников херсонской оккупационной администрации, пишет сайт kasparov.ru.

Дмитрий Колезев:

«Загадочная история с главой российской оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Еще накануне он в меру бодренько раздавал видеокомментарии СМИ, и вдруг заявил в телеграм-канале:

«После очередного совещания с Правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании.

Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации.

Обсудив с Председателем Правительства, коллегами, решил согласиться с предложениями врачей».

В следующем посте он написал, что чувствует себя хорошо и врачи говорят о позитивной динамике.

И вот потом новость: «Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в состоянии медикаментозной комы спецбортом госпитализируют из Крыма в одну из московских больниц».

Ну то есть бывает, конечно, что человек неожиданно заболел. Но довольно странно. И как раз вот-вот начнется контрнаступление на Херсон».

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»:

«Утром херсонский пациент выдал подробности – осложнения после ковида, не щадил себя за работой, динамика положительная, временно руководить администрацией будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Самое смешное, что бывший заместитель главы правительства Калининградской области и фээсбэшник (бывших не бывает) Сергей Елисеев получил свою должность на Херсонщине 4 июля 2022 года. Ровно через месяц, день в день, подчиненный Елисееву министр здравоохранения всмотрелся в нездоровый вид Владимира Сальдо».

Он же:

«Начав свою «спецоперацию», не обладая полной и достоверной информацией, Владимир Путин не просчитал многого. Не учел он перспективы партизанской войны. От которой не деться никуда при любом исходе спецоперации. На оккупированных территориях она тем временем становится все заметнее.

Вчера от ранений после покушения скончался заместитель главы пророссийской администрации Новой Каховки по ЖКХ Виталий Гура. До этого в результате покушения погиб глава администрации поселка Великий Бурлук на территории Харьковской области Евгений Юнаков. В Херсоне был подорван автомобиль назначенного Россией главы Управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, он погиб на месте.

Переход на сторону России становится делом слишком опасным. Очевидно, что кара может настигнуть любого и предсказать, кто это будет невозможно. А это означает, что желающих служить в оккупационной администрации со стороны украинцев будет все меньше. Уже очевидно, что Россия не в состоянии обеспечить безопасность тех, кто решил перейти на ее сторону».

Телеграм-канал «Baza»:

«Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского – состояние чиновника остается тяжелым. Сегодня его в состоянии медикаментозной комы доставили спецбортом из Крыма в Москву.

В токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений различными химическими веществами. Сюда госпитализируют, когда нужна экстренная детоксикация организма. Здесь же находится единственная в Москве химико-токсикологическая лаборатория с самым высокоточным оборудованием – она позволяет определить вещества, отравившие организм.

Ранее «База» уже писала, что именно отравление было приоритетной версией: крымские врачи практически сразу заподозрили его у Сальдо, когда главу временной администрации доставили из Херсонской области в больницу в Симферополе. По нашим данным, анализы чиновника отправлены «на токсикологию». Как правило, их результаты становятся известны спустя несколько дней.

Накануне зампред военно-гражданской Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг кому у Сальдо, заявив, что недуг – это результат «психологического и физического перенапряжения».

Он же:

«Повара и горничную подозревали в возможном отравлении Владимира Сальдо.

3 августа главе оккупационной администрации Херсонской области стало плохо, у него началось помутнение рассудка и занемели кончики пальцев. Все это произошло после того, как он поел еду, которую ему приготовил новый повар. Об этом «Базе» сообщили несколько источников.

Также выяснилось, что повара накануне перед вероятным отравлением привела горничная, которая работает в доме Сальдо. Через полчаса после того, как глава военной администрации поел, у него началось помутнение рассудка, потом стали неметь пальцы. Еще через пару часов он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, исключив инфаркт и инсульт, затем у чиновника взяли мочу и кровь на анализы, опечатали их и переправили вместе с пациентом из Херсонской области к границе с Крымом. Там Сальдо ожидала машина скорой помощи. Его доставили в больницу им. Семашко в Симферополе, где ввели в состояние медикаментозной комы. А затем спецбортом доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.

Сейчас он лежит в токсикологической реанимации с диагнозом - отравление неизвестным веществом. Чем именно (возможно!) был отравлен Сальдо, покажут результаты анализов, они станут известны врачам в течение пары дней.

А вот что выявила проверка повара и горничной, и есть ли другие подозреваемые (например, среди охранников чиновника), на данный момент пока неизвестно. Ранее сообщалось, что Владимир Сальдо – одна из главных целей ВСУ среди остальных кремлевских ставленников на оккупированных территориях Украины.

В то же время замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отрицает отравление и медикаментозную кому у Сальдо. «Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и «Градами». Человек просто переутомился. Диагноз — усталость», — заявил Стремоусов»».

Эль Мюрид:

«По предварительной информации, диагноз главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо — отравление неизвестным веществом.

Кто именно травил пана старосту, доподлинно неизвестно, но скорее всего, какой-нибудь соратник из стаи товарищей. Временный статус территории подразумевает ее беспощадный грабеж, поэтому быть при потоках - крайне соблазнительно. Тут не до гуманизма.

При этом все спишут на диверсантов, конечно. Очень удобно».

Денис Казанський:

«Для предателей и гауляйтеров наступила черная полоса. В Новой Каховке партизаны стреляли в замглавы местной оккупационной администрации Виталия Гуру. Он находится в больнице, в тяжелом состоянии.

А херсонский гауляйтер Сальдо по сообщениям российских СМИ находится в коме. Он перевезен в Москву. Похоже, он отравлен. Причем, в данном случае это точно не почерк СБУ. Травить заведено исключительно у русских. Ну и судя по тому, как яростно отрицают отравление Сальдо его подельники Стремоусов и Царев, покушались на него явно не украинцы».

Он же:

«...Царев намекает, что гауляйтера Гуру убили вовсе не украинские партизаны, а свои? Он приводит в пример лидеров «русской весны», которых, как известно, ликвидировали сами же россияне».

Телеграм-канал «ЧТД»:

«В оккупированной Новой Каховке умер так называемый «замглавы» администрации Виталий Гура — после покушения

Его расстреляли из пистолета Макарова. В тяжелом состоянии коллаборанта увезли в больницу и даже собирались отправить в Крым, но Гура умер в реанимации.

Тем временем еще один назначенный россиянами херсонский «губернатор» Владимир Сальдо — в коме, лежит в токсикологическом отделении Склифа в Москве. Его зам при этом уверяет, это никакое не отравление — просто Сальдо перенапрягся и очень устал».

Телеграм-канал «Временное Правительство»:

«После покушения умер замглавы пророссийской администрации Новой Каховки (Херсонская область) Виталий Гура. Его расстреляли из пистолета в его же доме - мужчина скончался в реанимации.

Накануне в кому ввели главу пророссийской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Есть версия, что его отравили.

В конце июня взорвали автомобиль главы управления пророссийской администрации Херсонской области по молодежной политике Дмитрия Савлученко, он погиб.

Один вопрос - это строго по плану «спецоперации» или на этот случай есть какой-то запасной план?»

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