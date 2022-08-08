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Николая Автуховича вернули в зал суда

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  • 8.08.2022, 11:23
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Николая Автуховича вернули в зал суда
Николай Автухович

Политзаключенный держал сухую голодовку.

Николай Автухович снова будет принимать участие в судебных заседаниях, на которых рассматривается дело. Как сообщила БелТА, сегодня суд принял решение о возвращении Автуховича на заседание.

Ранее Николай Автухович был удален из зала суда.

Он объявил сухую голодовку 11 июля, протестуя против ограничений в переписке. 2 августа администрация СИЗО заявила, что Автухович выпил чай, а 1 августа ему поставили капельницу. 4 августа стало известно, что он прекратил голодовку.

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