Какую одежду нельзя будет носить в белорусских школах? 3 8.08.2022, 11:36

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Не стихают обсуждения школьной формы для белорусских детей.

Чьи пожелания учитываются при производстве школьной одежды в Беларуси, рассказала глава «Беллегпрома», пишет «Комсомолка».

По словам Татьяны Лугиной, модными тенденциями и пожеланиями интересуется ее младший сын, которому 16 лет. Мол, ее несовершеннолетний сын читает в чатах и блогах «какое идет обсуждение».

Чиновница заверила, что она не просто проинформирована о мнениях, но и еще ей напрямую звонят родители. При этом Лугина назвала одежду, которую категорически нельзя носить в учебных заведениях.

- Дети должны понимать, что школа, колледж - это все-таки учебное заведение, где нельзя приходить в джинсах или спортивных брюках, - считает она.

Глава «Беллегрома» согласилась с тем, что детям хочется чувствовать себя удобно. Но и подчеркнула, что трикотаж себя зарекомендовал хорошо - «легче простирнуть, за ним можно поухаживать». И добавила, что и ее собственный сын согласен с тем, что школьная одежда разнообразна и удобна.

- Общаюсь со своим ребенком, в 16 лет он говорит реальные вещи, как это видят дети. Все учтено, все учитывается, предложения есть на любой вкус, - заключила Лугина.

Отметим, что так называемая школьная форма в белорусских школах вызвала дискуссии среди белорусских родителей. Большинство из них ссылается на низкое качество и высокую стоимость предлагаемых товаров.

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