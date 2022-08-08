«Люди или гуляют по цеху, или за свой счет пишут» 3 8.08.2022, 11:41

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На Осиповичском заводе автомобильных агрегатов могут закрыть несколько цехов.

На Осиповичском заводе автомобильных агрегатов ситуация становится все сложнее, пишет Telegram-канал «Баста!»

Ранее сайт Charter97.org писал о массовых увольнениях на предприятии. Ситуация стала еще хуже, сообщает источник на заводе:

— Пару цехов под вопросом закрытия. Людей переводят в другие цеха, чтобы не навредить имиджу работодателя. С поставкой материала сложности до сих пор. Люди или гуляют по цеху, или за свой счет пишут.

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