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«Люди или гуляют по цеху, или за свой счет пишут»

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  • 8.08.2022, 11:41
  • 2,532
«Люди или гуляют по цеху, или за свой счет пишут»

На Осиповичском заводе автомобильных агрегатов могут закрыть несколько цехов.

На Осиповичском заводе автомобильных агрегатов ситуация становится все сложнее, пишет Telegram-канал «Баста!»

Ранее сайт Charter97.org писал о массовых увольнениях на предприятии. Ситуация стала еще хуже, сообщает источник на заводе:

— Пару цехов под вопросом закрытия. Людей переводят в другие цеха, чтобы не навредить имиджу работодателя. С поставкой материала сложности до сих пор. Люди или гуляют по цеху, или за свой счет пишут.

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