«Люди или гуляют по цеху, или за свой счет пишут»3
- 8.08.2022, 11:41
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На Осиповичском заводе автомобильных агрегатов могут закрыть несколько цехов.
На Осиповичском заводе автомобильных агрегатов ситуация становится все сложнее, пишет Telegram-канал «Баста!»
Ранее сайт Charter97.org писал о массовых увольнениях на предприятии. Ситуация стала еще хуже, сообщает источник на заводе:
— Пару цехов под вопросом закрытия. Людей переводят в другие цеха, чтобы не навредить имиджу работодателя. С поставкой материала сложности до сих пор. Люди или гуляют по цеху, или за свой счет пишут.