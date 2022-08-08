Украинские танкисты эффектно уничтожили вражескую БМП-3 с боекомплектом

Украинские танкисты эффектно уничтожили вражескую БМП-3 с боекомплектом2
- 8.08.2022, 11:40
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ВСУ прекрасно отработали по скрытому противнику.
Украинские танкисты уничтожили замаскированную БМП-3 оккупантов с боекомплектом и личный состав противника.
Видео опубликовали на странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.
«Танкисты 28 ОМБР прекрасно отработали по скрытому противнику. У оккупантов минус БМП-3, Бк и личный состав», — написали украинские защитники.