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На «белорусские Мальдивы» под Красносельским можно будет попасть легально

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  • 8.08.2022, 11:53
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На «белорусские Мальдивы» под Красносельским можно будет попасть легально

На одном из карьеров устанавливают площадку для фотосессий.

На одном из меловых карьеров под Красносельским устанавливают обзорную площадку. Там можно будет делать фотосессии, но запрет на отдых и купание в водоеме не отменяют, сообщил «Наш час».

Площадку — платформу с ограждением — устанавливают на безопасном расстоянии от берега. Она не позволит людям самовольно подходить к крутым склонам карьера.

Установкой площадки занимается «Цемстрой» — дочернее предприятие «Красносельскстройматериалов», которым и принадлежат карьеры.

Как можно будет попасть на обзорную площадку

Легально попасть на 14-ю линзу (карьер, где установили площадку) можно будет только в составе организованной туристической группы. Записаться на экскурсию можно через обращение в туристические компании. Маршрут может включать в себе посещение музея «Красносельскстройматериалы» и санатория «Пралеска».

Кому принадлежат карьеры

Меловые карьеры причитаются предприятию «Красносельскстройматериалы». Убытки этого предприятия растут. За 2021 год чистый убыток составил 22,1 млн рублей. Это на 11,5 млн больше, чем в 2020 году. В целом непокрытые убытки на начало 2022 года составили 335,3 млн рублей.

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