На «белорусские Мальдивы» под Красносельским можно будет попасть легально 1 8.08.2022, 11:53

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На одном из карьеров устанавливают площадку для фотосессий.

На одном из меловых карьеров под Красносельским устанавливают обзорную площадку. Там можно будет делать фотосессии, но запрет на отдых и купание в водоеме не отменяют, сообщил «Наш час».

Площадку — платформу с ограждением — устанавливают на безопасном расстоянии от берега. Она не позволит людям самовольно подходить к крутым склонам карьера.

Установкой площадки занимается «Цемстрой» — дочернее предприятие «Красносельскстройматериалов», которым и принадлежат карьеры.

Как можно будет попасть на обзорную площадку

Легально попасть на 14-ю линзу (карьер, где установили площадку) можно будет только в составе организованной туристической группы. Записаться на экскурсию можно через обращение в туристические компании. Маршрут может включать в себе посещение музея «Красносельскстройматериалы» и санатория «Пралеска».

Кому принадлежат карьеры

Меловые карьеры причитаются предприятию «Красносельскстройматериалы». Убытки этого предприятия растут. За 2021 год чистый убыток составил 22,1 млн рублей. Это на 11,5 млн больше, чем в 2020 году. В целом непокрытые убытки на начало 2022 года составили 335,3 млн рублей.

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