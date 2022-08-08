Сенаторы США оказывают давление на Байдена для признания России спонсором терроризма 12 8.08.2022, 11:55

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От американского президента добиваются усиления давления на Кремль.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали администрацию президента США Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма уже сейчас.

Как сообщает CNN, сенаторы будут подталкивать Конгресс к принятию законопроекта о присвоении этого статуса РФ независимо от поддержки Байдена, пишет «Новое время».

По словам американских политиков, Байден должен усилить давление на российского диктатора Владимира Путина и продолжать помогать Украине в условиях вторжения.

«Я надеюсь, что президент решит добровольно занять эту позицию, и он не исключил ее из обсуждения государства-спонсора терроризма», — сказал Блюменталь.

Грэм хочет, чтобы администрация Байдена взаимодействовала с Конгрессом для объявления России спонсором терроризма, но, по его словам, Конгресс готов продвигать закон, который этого требует, несмотря ни на что.

28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент объявить Россию государством-спонсором терроризма.

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