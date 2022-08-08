Появилось видео удара ВСУ, который уничтожил около 100 российских оккупантов 2 8.08.2022, 12:13

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Также была уничтожена техника врага.

В соцсетях появилось видео из временно подконтрольного РФ Мелитополя Запорожской области, где в ночь на понедельник, 8 августа, ВСУ нанесли удар по позициям российских захватчиков, пишет «Новое время».

На обнародованных кадрах запечатлен момент прилета одного из украинских снарядов, который вызвал настоящий восторг оператора, ставшего очевидцем настигшего оккупантов возмездия.

«Погнали, братики… Есть!» — прокомментировал он работу ВСУ.

По данным Риа-Мелитополь, целями удара стали местный аэродром и бывший завод РЕФМА.

Как рассказал мэр города Иван Федоров, украинские военные ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

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