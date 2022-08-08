«Платим все больше налогов, все меньше понимаем — за что» 1 8.08.2022, 12:22

Экономическая модель в Беларуси тяжело болеет на фундаментальном уровне.

Количество налогоплательщиков, состоящих на учете в Минске, только за последние полгода выросло более чем на 500 тысяч человек! Это впечатляющий прирост, пишет телеграм-канал «Кошт урада». Что же произошло?

Если изучить статистику в ретроспективе, можно увидеть, что количество плательщиков налогов в стране растет неуклонно. Наиболее интенсивно это происходит в столице и Минской области (что вполне предсказуемо — эти регионы являются драйверами роста белорусской экономики). Так, в Минске в начале 2019 года было зарегистрировано 377 тыс. действующих налогоплательщиков, за два года их количество выросло до 408 тысяч. Потом ситуация поменялась кардинально: с января 2021 по январь 2022-го показатель резко подскочил на треть, до 640 тыс., а после, всего за шесть месяцев, показатель улетел в космос, до 1 млн. 155 тысяч.

Схожая ситуация, правда, не в таких масштабах, наблюдается и в регионах. Следом за столицей и Минской областью в списке лидеров по приросту налогоплательщиков Брестская (январь 2022 — 671 тыс., а июль 2022 — 858 тыс.) и Гомельская (январь 2022 — 585 тыс., июль 2022 — 826 тыс.) области.

Давайте разберемся, за счет кого происходит этот рост. Плательщики налогов и делятся на три категории: организации, ИП и физлица. Причем организации и ИП платят налоги, как правило, в одном месте, а физлица могут это делать сразу в нескольких. Мы видим, что за последние полгода прироста по организациям и ИП практически нет. Львиная дола новых объектов налогообложения — именно физические лица.

Скорее всего, сказываются последние налоговые нововведения – речь идет о людях, которые начинают платить налоги на авто (раньше за авто взималась госпошлина, а не налог), а также налоги на первую квартиру.

Удивляться не приходится. Мы уже привыкли, что чем хуже себя чувствует с экономической точки зрения государство, тем активнее залазит в карман граждан. В таком процессе «раскулачивания» очень важно, кого «раскулачивают», каким образом и насколько очевидна выгода для общества в целом от нового налога. Если правительство не может внятно ответить на эти вопросы, возникают проблемы. Такие, например, как после введения «налога на тунеядцев».

Формулировка, с которой вводился налог на первую квартиру, звучала как «выравнивание условий налогообложения». Якобы раньше в казну платили только владельцы домов и те, у кого было 2 квартиры и больше, а теперь деньги принесут все.

Возникает вопрос: действительно ли новые налоги принесут пользу? Ведь для того чтобы их собрать, потребуется ощутимо потратиться: кто-то должен находить владельцев квартир, следить за тем, чтобы они не уклонялись от уплаты. Потребуется разработать новое программное обеспечение, сделать новые бланки, формы отчетности и т.д. Представляете объем новой нагрузки на налоговые инспекции столицы, в которых за полгода появилось на треть больше «клиентов»?

Сколько на это потребуется дополнительных рабочих сил? Какие финансовые и временные затраты придется понести? Этого мы сказать не можем. Но зато можем предположить, сколько удастся получить «грязными» (без учета расходов). Говорилось, что налог в среднем составит 30-50 рублей с квартиры в год. В Минске недвижимость дороже, чем в регионах, так что будем считать по верхней планке. Путем несложных вычислений получаем, что за 2022 год поступления от новых налогоплательщиков за свою квартиру составят в Минске около 25 млн руб. Цифра для простого гражданина огромная, но в масштабах бюджета столицы она не впечатляет. А ведь это — самый богатый регион.

Поэтому вряд ли сбор налогов за первую квартиру — отличный план. Скорее, это имитация бурной деятельности. Люди считают новые налоги, налоговая занимается поиском и выявлением неплательщиков, правительство пытаться понять, удалось ли в итоге нормально заработать. Все вроде как при деле. А главное — в горячке решения этой и десятков новых бессмысленных проблем все меньше времени остается задуматься, что экономическая модель в стране тяжело болеет на фундаментальном уровне.

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