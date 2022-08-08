Андрей Пионтковский: В окружении Путина нет таких безумцев, как он 4 8.08.2022, 12:40

4,602

Почему глава Кремля не нажмет на ядерную кнопку.

Российский президент Владимир Путин не пойдет на применение тактического ядерного оружия по нескольким весомым причинам, полагает российский оппозиционный политолог, проживающий в США, публицист Андрей Пионтковский в эфире канала Апостроф TV. Он подчеркнул, что Путин «очень искусно» шантажирует весь мир применением ядерного оружия уже 15 лет.

«Из-за этого шантажа Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году и с тех пор препятствуют. Из-за этого шантажа была реакция очень слабая на агрессию в Грузии, на аннексию Крыма, потому что все время на Западе поднимались разговоры: «Давайте все-таки не будем провоцировать Путина, черт его знает, а вдруг он использует ядерное оружие". Шантаж работает прекрасно, как видите», — объяснил Пионтковский.

Эксперт назвал три причины, по которым Путин не использует ядерное оружие.

Шантаж приносит политические результаты, а применение ядерного оружия не принесет никакого результата.

«Ну предположим, он завтра совершит страшное преступление — уничтожит ядерным взрывом украинский город. Какую цель политическую он достигнет? Прекратится война? Украинцы прекратят сопротивление? Капитулирует Запад, меньше станет помогать? Нет», — заверил Пионтковский.

2. Путин опасается за свою жизнь и осознает, что уже стратегически проиграл войну.

«Вся его отчаянная политика последних недель и дней — требование перемирия — показывает, что он боится просто за свою жизнь. Проигравший диктатор никогда не сохраняет власть, а с властью и жизнь. Поэтому он старается изобразить какую-то фикцию победы путем достижения перемирия», — подчеркнул Пионтковский.

3. Для реализации ядерного удара нужно задействовать десятки человек, и хоть один из них побоится взять на себя такую ответственность.

«Ядерная кнопка — это метафора, это не просто кнопка, которая просто лежит у него на столе. Для того чтобы привести ее в действие и нанести ядерный удар, а тем более тактический, нужно содействие нескольких десятков людей — офицеров Генштаба, соответствующих родов войск — пока его приказ о применении ядерного оружия дойдет до конкретного исполнителя», — отметил политолог, добавив, что эти люди «не могут быть такими же безумцами», как Путин.

«В силу всех этих причин я полагаю, что все его разговоры о ядерном оружии — это сознательный политический шантаж с целью добиться политических уступок», — подытожил Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».