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Андрей Пионтковский: В окружении Путина нет таких безумцев, как он

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  • 8.08.2022, 12:40
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Андрей Пионтковский: В окружении Путина нет таких безумцев, как он

Почему глава Кремля не нажмет на ядерную кнопку.

Российский президент Владимир Путин не пойдет на применение тактического ядерного оружия по нескольким весомым причинам, полагает российский оппозиционный политолог, проживающий в США, публицист Андрей Пионтковский в эфире канала Апостроф TV. Он подчеркнул, что Путин «очень искусно» шантажирует весь мир применением ядерного оружия уже 15 лет.

«Из-за этого шантажа Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году и с тех пор препятствуют. Из-за этого шантажа была реакция очень слабая на агрессию в Грузии, на аннексию Крыма, потому что все время на Западе поднимались разговоры: «Давайте все-таки не будем провоцировать Путина, черт его знает, а вдруг он использует ядерное оружие". Шантаж работает прекрасно, как видите», — объяснил Пионтковский.

Эксперт назвал три причины, по которым Путин не использует ядерное оружие.

Шантаж приносит политические результаты, а применение ядерного оружия не принесет никакого результата.

«Ну предположим, он завтра совершит страшное преступление — уничтожит ядерным взрывом украинский город. Какую цель политическую он достигнет? Прекратится война? Украинцы прекратят сопротивление? Капитулирует Запад, меньше станет помогать? Нет», — заверил Пионтковский.

2. Путин опасается за свою жизнь и осознает, что уже стратегически проиграл войну.

«Вся его отчаянная политика последних недель и дней — требование перемирия — показывает, что он боится просто за свою жизнь. Проигравший диктатор никогда не сохраняет власть, а с властью и жизнь. Поэтому он старается изобразить какую-то фикцию победы путем достижения перемирия», — подчеркнул Пионтковский.

3. Для реализации ядерного удара нужно задействовать десятки человек, и хоть один из них побоится взять на себя такую ответственность.

«Ядерная кнопка — это метафора, это не просто кнопка, которая просто лежит у него на столе. Для того чтобы привести ее в действие и нанести ядерный удар, а тем более тактический, нужно содействие нескольких десятков людей — офицеров Генштаба, соответствующих родов войск — пока его приказ о применении ядерного оружия дойдет до конкретного исполнителя», — отметил политолог, добавив, что эти люди «не могут быть такими же безумцами», как Путин.

«В силу всех этих причин я полагаю, что все его разговоры о ядерном оружии — это сознательный политический шантаж с целью добиться политических уступок», — подытожил Пионтковский.

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