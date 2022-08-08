Николай Автухович: Мое здоровье сильно подорвано 8.08.2022, 12:49

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Николай Автухович

Политзаключенный держал сухую голодовку с 11 июля.

В Гродно возобновился суд по громкому делу Николая Автуховича и его группы. В понедельник Автухович присутствует на процессе. Он держал сухую голодовку, из которой начал выходить 1 августа.

Как пропагандистская «Совбелия», медики заявили, что не могут назвать это голодовкой, так как Николай Автухович якобы принимал за этот период «какое-то количество воды и углеводов», и сослались на исследования анализов. Сам же Автухович сказал, что не согласен с заявлением медиков. «27 июля был взят анализ, который через четыре дня показал, что организм полностью обезвожен, разлагаются ткани почек, — говорил он. — Мое здоровье полностью подорвано».

Автухович заявил ходатайство об ознакомлении с протоколами тех заседаний, на которых он отсутствовал, и суд его удовлетворил.

Николай Автухович держал сухую голодовку с 11 июля. Он требовал отдавать ему письма от матери и других людей. В итоге ему передали письмо от матери.

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