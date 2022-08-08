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Украинская тероборона уничтожила штаб оккупантов на Харьковщине

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  • 8.08.2022, 12:51
  • 2,392
Украинская тероборона уничтожила штаб оккупантов на Харьковщине

Вместе с ним был взорван склад с боекомплектом.

На Харьковщине бойцы теробороны уничтожили штаб российских оккупантов, где размещался склад с боекомплектом.

Видео опубликовали в телеграм-канале Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

На видео видно, что украинские защитники обнаружили российскую пехоту - по меньшей мере пятеро оккупантов бежали по улице. Также был обнаружен штаб захватчиков, расположенный в двухэтажном здании и склад с боекомплектом. После обнаружения объектов украинские бойцы нанесли удар. Склад с боекомплектом был уничтожен.

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