Украинская тероборона уничтожила штаб оккупантов на Харьковщине 1 8.08.2022, 12:51

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Вместе с ним был взорван склад с боекомплектом.

На Харьковщине бойцы теробороны уничтожили штаб российских оккупантов, где размещался склад с боекомплектом.

Видео опубликовали в телеграм-канале Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

На видео видно, что украинские защитники обнаружили российскую пехоту - по меньшей мере пятеро оккупантов бежали по улице. Также был обнаружен штаб захватчиков, расположенный в двухэтажном здании и склад с боекомплектом. После обнаружения объектов украинские бойцы нанесли удар. Склад с боекомплектом был уничтожен.

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