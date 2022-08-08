Максим Галкин на концерте в Юрмале потроллил россиян

Максим Галкин на концерте в Юрмале потроллил россиян3
- 8.08.2022, 13:39
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Артист теперь решил шутить по-латышски.
Максим Галкин дал концерт в Юрмале: артист теперь решил шутить по-латышски и уже учит язык. И на первом же выступлении не упустил случая подколоть русскоязычную часть публики: мол, не зная языка, они «не поняли, что здесь происходит и за что они заплатили деньги».
Концерт Максима Галкина в Юрмале запомнился шутками на латышском и подколами в адрес присуствовавших в зале россиян, сообщает Baltijas Balss.
«Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал учить латышский, потому что теперь Россия внимательно следит за всем, что я говорю на концертах, — заявил Галкин во время своего шоу. — Поэтому сегодня я буду говорить и шутить только по-латышски. Теперь я вижу, что многие боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они не понимают, что здесь происходит и за что они заплатили».
Пользователи в соцсетях принялись обмениваться этими записями. Некоторых впечатлило хорошее произношение артиста — «намного лучше, чем у некоторых русских, живущих в Латвии», делятся латыши.
Man Galkins #šovakar patika, malacis! 😎 pic.twitter.com/T54b8aku7M— Nepareizais (@realNepareizais) August 4, 2022