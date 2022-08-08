Названы топ-5 самых популярных специальностей в вузах Беларуси в 2022 году 8.08.2022, 13:54

Прямая вступительная кампания 2022 года — на финишной прямой.

В эфире СТВ подвели первые итоги и назвали самые популярные специальности в нескольких ведущих вузах Беларуси, пишет «Комсомолка».

Так, сообщается, что в Белорусском государственном университете самый большой конкурс был среди будущих дизайнеров, а самый высокий проходной балл уже традиционно - на факультете международных отношений.

В топ-5 специальностей БГУ в 2022-ом: лингвострановедение, менеджмент, прикладная информатика, правоведение, биохимия.

Как рассказал зампредседателя приемной комиссии БГУ Константин Козадаев, за последние четыре года динамика приемной кампании по бюджетной сфере стала рекордной.

- Рекордное количество поступающих, такого интереса мы уже года четыре не видели, - заявил он.

Свою долю ажиотажа получили и популярные специальности Белорусского государственного медицинского университета. В топ-5 специальностей БГМУ: стоматология, фармация, лечебное дело, педиатрия, медикопрофилактическое дело.

К слову, в 2022 году БГМУ увечил набор: 720 человек на бюджет, но также впервые осуществлялся набор студентов-целевиков для Минска.

- 80% абитуриентов, которые поступали к нам, имели баллы более 300. Вступительная кампания еще продолжается, до 8 августа набираем абитуриентов на платную форму подготовки. И уже видно, что и на платную форму подготовки достаточно высокий конкурс, - добавил Сергей Рубникович, ректор БГМУ.

В Белорусской государственной академии авиации самый большой конкурс сложился на специальность «техническая эксплуатация беспилотников». С 2021-го в БГАА готовят пилотов гражданской авиации, набор - из разряда штучного. В этом году вместе будут учиться представители России, Конго и Камеруна, также на курс зачислены и две девушки.

Свой топ-5 озвучили и в Белорусском государственном педагогическом университете: психология, практическая психология, логопедия, изобразительное искусство и компьютерная графика, история и мировая художественная культура.

- Эта вступительная кампания для нашего университета была очень успешная. Мы выполнили все контрольные цифры приема на все специальности, - заявил Александр Жук, ректор БГПУ.

Также ректор добавил еще, что больше юношей стали поступать в педагогический вуз.

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